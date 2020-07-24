صور... هاني شاكر يحيي أولى حفلاته الـ "أون لاين" بقصر عابدين

أحيا المطرب هاني شاكر، أولى حفلاته الـ "أون لاين" ضمن سهرات "مكملين معاكم"، على موقعي "روتانا" و"شاهد"، وقدم خلال الحفل، باقة من أشهر أغانيه.

وافتتح "شاكر"، الحفل بنشيد وطني "يا أغلى اسم في الوجود"، بجانب عدد من أغانيه الرومانسية التي اشتهر بها ومنها "يارتني"، "بحبك أنا"، و"وعد مني"، مع أغنية "هتعدي" التي طرحها خصيصا بسبب أزمة كورونا.

كان الفنان هاني شاكر قد أجرى بروفاته قبل الحفل داخل قصر عابدين مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من تعقيم وارتداء الكمامات، كما حرص أثناء الحفل على ارتداء الفرقة الكمامات.

يأتي حفل "شاكر"، بعد سلسلة الحفلات الـ "أون لاين" الناجحة التي قدمها نجوم الفن مثل نانسي عجرم ونجوي كرم وإليسا وجورج وسوف.