مدير "صدر العمرانية" يحذر: الناس اعتبرت التخفيف انتهاء كورونا

أكد الدكتور محمد محمدي استشاري الصدر ومدير مستشفى صدر العمرانية، أن منحنى إصابات فيروس كورونا بدأ في النزول.

وقال محمدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تقليل الأعداد، مضيفًا: "الهبوط في الأعداد ملحوظ لينا كلنا حتى في التردد على المستشفيات والأقسام الداخلي في مستشفيات الفرز والعزل والمستشفيات الخاصة".

ونوه "محمدي" بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة "مشهد الكمامة اختفى والناس اعتبرت أن التخفيف بمثابة انتهاء الوباء وكورونا ما زالت موجودة وما زال فيه خطورة وعاوزين نستفيد من الإنجازات ونرجع شغلنا لكن مننساش أن الفيروس ما زال موجود وما زال شرس".

وأوضح "محمدي" أننا بصدد موجة ثانية من فيروس كورونا في عدد من دول العالم: "وارد جدا أننا ندخل في موجة تانية لو الناس ملتزمتش وبناشد الناس حافظوا على المكتسبات اللي احنا وصلنا لها ويا ريت نكمل"، لافتًا إلى أن أشغال المستشفيات قلت بنسبة تصل لـ30% مقارنة بشهر يونيو وأن نسبة التردد على العيادات الخارجية قلت أيضا.

وأشار إلى أن أغلب الحالات يمكن علاجها في المنزل وأنه ما زالت هناك حالات خطيرة مضيفًا: "فيروس كورونا مالوش كتالوج"، مضيفًا: "أرجوكم حافظوا على نفسكم وأولادكم".