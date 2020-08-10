صحة جنوب سيناء تعلن خلو مستشفيات العزل من مصابي كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، تعافي جميع مصابي فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19"، وخلو مستشفيات العزل من المصابين.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن جميع أقسام العزل بمستشفيات جنوب سيناء التي جرى تخصيصها لاستقبال مصابي فيروس كورونا، أصبحت خالية، بعد تعافي كافة المصابين الذين كانوا يتلقون العلاج داخلها.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن كافة المستشفيات أصبحت جاهزة لاستقبال الحالات المرضية الأخرى، وعودة العمل بقسم العيادات الخارجية بكامل طاقتها، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة نحو أعمال الرش والتطهير.

وأشار إلى أن آخر حالتين من مصابي فيروس كورونا المستجد خرجا اليوم الاثنين من مستشفى نويبع المركزي، بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة خلال فترة العزل والحجر الصحي .

وأضاف "رخا" أنه جرى تسليم أقسام العزل بنزل الشباب بشرم الشيخ، والمدرسة الفندقية، وفندق دار العاملين إلى الجهات المعنية.

وقدم وكيل وزارة الصحة التحية لأعضاء الفريق الطبي بأقسام العزل وكافة العاملين بصحة جنوب سيناء، لما قدموه من جهد وعمل بطولي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأهابت مديرية الصحة بالمواطنين اتباع قواعد الحيطة والحذر، نحو تجنب التجمعات، والتزام التباعد الاجتماعي، وارتداء الماسكات الواقية مع المداومة على غسل اليدين بانتظام.