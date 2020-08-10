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القليوبية تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب:

حسن صالح
10:29 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
نقل حالات كورونا

نقل حالات كورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الرسمية، 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بمراكز ومدن بنها وطوخ وكفر شكر.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة، أن مركز ومدينة بنها سجل اليوم الاثنين أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل اليوم مدن ومراكز الخانكة والعبور والقناطر الخيرية، وشرق وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر وقليوب وقها أي حالات إصابة جديدة.

وسجلت خريطة الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الاثنين الأرقام الأتية: مركز ومدينة الخانكة 720 حالة إصابة، والعبور 173 حالة، والقناطر الخيرية 621 حالة، وبنها 2201 حالة وشرق شبرا الخيمة 1184 حالة، وغرب شبرا 1168 حالة، وشبين القناطر 726 حالة، وطوخ 674 حالة، وقليوب 674 حالة، ومدينة قها 45 حالة وكفر شكر 423 حالة إصابة.

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