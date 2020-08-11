مصطفى درويش يلبي رغبة طفل مريض بالسرطان طلب مقابلته

لبى الفنان مصطفى درويش طلب طفل مصاب بالسرطان برؤيته وذهب بالفعل درويش لمنزله.

وعلق درويش عبر فيسبوك قائلا: شبح العالم الجديد محمود عنده 11 سنة ربنا ابتلاه بمرض السرطان والدكاترة اضطروا لقطع رجل عنده محمود من أجمل وأشد الفانز اللي قابلتهم لـ100 وش كنت مبسوط أوي من دعوة والدته ليا أن محمود بيحبني وعايز يشوفني وبيحب العصابة أوي ناس جميلة أب وأم مؤمنين بالله وراضين ومبتسمين ومبسوطين وبيحبوا ولادهم محمود ده قصة لوحدة إيمان وضحك وحياة وابتسامة وروح حلوة غير كده وكده محمود نفسه يطلع رائد فضاء أو ممثل وأنا وعدته إنه أول حاجة ليا هيكون معايا بعد إذن المخرج طبعا والمنتج والمؤلف محمود أنا بحبك وانت بقيت صحبي الانتيم شبح العالم الجديد".

درويش قام بعدد من الأعمال الخيرية بعد شفائه من مرض كورونا، حيث فتح مطعمه لاستقبال الفقراء وتوصيل الطلبات لهم مجانا.