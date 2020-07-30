نيللي كريم: أبنائي وافقوا على زواجي.. ومبحبش أتكلم في حياتي الشخصية

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها لا تفضل الحديث عن حياتها الشخصية مع الصحافة، ودائماً ما تميل إلى الحديث عن أعمالها الفنية، وتابعت: "أنا مش بحب أنشر حياتي الشخصية، إحنا شخصياً مش بنعرف أي شيئ عن حياة الصحفيين الشخصية".

وأضافت "نيللي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحب شئ أساسي في حياة كل إنسان، لافتة إلى أنها تعيش قصة حب الآن توجت بالخطوبة، مشيرة إلى أنها ستتزوج وهناك توافق عائلي على العريس.

ورداً على سؤال مقدم البرنامج بشأن أبنائها هل وافقوا على الزوج الجديد، قالت "نيللي كريم": "الأولاد موافقين".

وأشارت الفنانة إلى أنها تحتفل بأيام العيد مع أبنائها وتميل إلى إعطائهم العيدية، كما كانت تحصل عليها من والدها في السابق، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجي الكبير لم يؤثر على العائدات والتقاليد المصرية خلال الاحتفال بالمناسبات والأعياد.