فنانون يخافون من الحسد: فيفي تحاربه بـ"5 إمواه".. و"البخور" يلازم أحلام

رحل عن عالمنا اليوتيوبر مصطفى حفناوي إثر جلطة مفاجئة رجح الكثير أنها بسبب الحسد، وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عبر برنامجه "لعلهم يفقهون" على dmc إن الحسد قد يكون السبب في وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، لافتا إلى أن الراحل كان أشهر يوتيوبر في مصر والعالم العربي، وكل النجوم الكبار كانوا يسعون إلى التعرف عليه.

ونعته الفنانة هنا الزاهد التي عانت فترة طويلة من الحسد بعد زفافها الأسطوري، مرضت أثناء شهر العسل وأجرت عملية جراحية لاستئصال المرارة.

وبعد تعافيها بفترة قصيرة، أجرى زوجها أحمد فهمي عملية جراحية في المريء واكتشف أنه مصاب بحالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة، لتقول هنا في تصريح سابق: "لم أشاهد يوم عدل من بعد فرحي".

الفنانة فيفي عبده هي الأخرى من أكثر الفنانات إيمانا بالحسد حيث دائما تحب ترتدي الخرز الأزرق والبخور واختيار لزمتها الشهيرة خمسة امواه التي اختارت لها رقم خمسة إيمانا منها بالحسد.

الفنانة الإماراتية أحلام صرحت من قبل بأنها تخاف الحسد بشكل كبير وأن البخور يلازمها طوال الوقت، حيث إنها اعتادت على تبخير نفسها قبل مقابلة أي شخص خوفا من الحسد.

الفنانة صابرين هي الأخرى تخاف من الحسد ولكن على أولادها فلديها أربعة أبناء ولكنت صرحت من قبل بأنها حريصة أن تقول لديها خمسة أبناء إلا واحد خوفا على أبنائها من الحسد.