شهيرة والمخرج محمد عبدالعزيز يطالبان بتجريم شائعات الوفاة

قالت مصادر خاصة لـ"الوطن" إن المخرج محمد عبدالعزيز، والد الفنان كريم عبدالعزيز، طالب بالتوجه للنائب العام، فيما يتعلق بإطلاق شائعات الوفاة على الفنانين، وآخرهم الفنان القدير محمود ياسين، الذي لم يسلم من الشائعات.

وطالب عبدالعزيز ببدء الملحقات والتحقيقات مع مجرم الإنترنت ومطلق الشائعات حول وفاة الفنانين، ومعتبرًا أنهم يستعجلون قضاء الله متسائلًا: "ماذا تريدون منا كيف طلعت قلوبكم بهذا الكم من الغل والحقد والكره"، مؤكدًا أن الشائعات منهج منظم يتناول كل يوم فنان دون رادع أو حساب من القانون.

وتساءل عبدالعزيز "هل أصبحنا خلاص سداح مداح ولا نجد من يحمينا آخرهم الإشاعة السخيفة حول الفنان الكبير محمود ياسين" معتبرًا أن الأزمة وصلت لذروتها، مطالبًا نقيب المهن التمثيلية باتخاذ موقف حاسم والتوجه للنائب العام لتقديم شكوى ضد مطلقي شائعات وفاة الفنانين.

شهيرة تطالب نقيب الممثلين بالتوجه للنائب العام للتحقيق مع مروجي الشائعات

وكانت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان محمود ياسين، قد نفت وفاة الفنان محمود ياسين، وطالبت الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بسرعة التقدم للنائب العام للتحقيق مع مروجي الشائعات، في وفاة الفنانين وآخرهم الفنان محمود ياسين، "الدنيا زادت عن حدها، احنا مش لاقيين حد يحمينا وبياكلوا عيش من ورانا".

قائلة: "هو بصحة جيدة وبخير وحالته مستقرة"، معلقة على انتشار شائعات وفاته بقولها: "مش فاهمة إيه اللي بيحصل، ده تهريج".

وتقدمت "شهيرة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، ببلاغ للنائب العام، لملاحقة من يقوم بنشر الشائعات، "قضاء الله لسه مجاش، عاوزين مننا إيه؟".

وتابعت شهيرة: "لا أعلم سبب الحقد والغل لدى البعض من أجل التسارع على نشر الشائعات حول الفنانين ونشر أخبار وفاة الفنانين، مش لاقيين حد يردهم"، مؤكدة "هناك من ينشر الشائعات وناس كتير تواصلت معي لأن شائعة وفاة محمود ياسين انتشرت، وقلة الأدب وصلت للذروة إحنا بقينا ملطشة".