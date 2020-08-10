شهيرة: سأتقدم ببلاغ للنيابة ضد مروجي شائعات وفاة محمود ياسين

نفت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان محمود ياسين، وفاة الفنان محمود ياسين، قائلة: "هو بصحة جيدة وبخير وحالته مستقرة"، معلقة على انتشار شائعات وفاته بقولها: "مش فاهمة إيه اللي بيحصل، ده تهريج".

وتقدمت "شهيرة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، ببلاغ للنائب العام، لملاحقة من يقوم بنشر الشائعات، "قضاء الله لسه مجاش، عاوزين مننا إيه؟".

وتابعت شهيرة: "لا أعلم سبب الحقد والغل لدى البعض من أجل التسارع على نشر الشائعات حول الفنانين ونشر أخبار وفاة الفنانين، مش لاقيين حد يردهم"، مؤكدة "هناك من ينشر الشائعات وناس كتير تواصلت معي لأن خبر وفاة محمود ياسين انتشر، وقلة الأدب وصلت للذروة إحنا بقينا ملطشة".

وطالبت الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بسرعة التقدم للنائب العام للتحقيق مع مروجي الشائعات، في وفاة الفنانين وآخرهم الفنان محمود ياسين، "الدنيا زادت عن حدها، احنا مش لاقيين حد يحمينا وبياكلوا عيش من ورانا".