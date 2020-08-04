الأولى منفردة على الثانوية "أدبي": الدروس الخصوصية أفضل من الأونلاين
الدروسة الخصوصية أفضل من الأونلاين
كتب:
محمد عزالدين
01:05 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
انفردت جريدة "الوطن" بلقاء مع الطالبة علا أحمد سعد، الأولى منفردة على الثانوية العامة شعبة "أدبي"، وذلك في منزلها.
وعبرت "علا" خلال اللقاء، عن سعادتها بحصولها على المركز الأول، قائلة: "لم أتوقع أن أكون من الأوائل، ومستنية رنة تليفون الوزير، أنا أكبر أخواتي، ونفسي أدخل كلية الألسن، وكنت بذاكر 8 ساعات".
وتابعت: "تجربة الأون لاين كويسة بس مش كويسة زي الدروس الخصوصية".
بينما قالت والدتها: "علا تعبت من أول ما دخلت الثانوية العامة، ومن صغرها وهي مجتهدة".
وقال محمد، خال الطالبة: "ألف مبروك لكل المتفوقين في مصر، وكل طالب بذل مجهود، وشكرا لكل أب وأم تعبوا عشان ولادهم".