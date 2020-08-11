"الأمناء والمعلمين" بالمنوفية: مينفعش أكلبش مدرس بسبب الدورس الخصوصية

علق الدكتور حسن الخولى، رئيس مجلس الأمناء والمعلمين فى محافظة المنوفية، على مشهد القبض على بعض المدرسين أثناء إعطائهم دروسا خصوصية.

وقال "الخولي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إنه ضد المشهد المتداول لأحد المعلمين أثناء القبض عليه بسبب إعطائه دروسا خصوصية، مشدداً على أن تصوير حالة القبض عليه كان مشهداً مهيناً.

وأضاف: "لسنا ضد تطبيق القانون لكن ضد تطبيقه بطريقة مهينة ومينفعش أكلبش معلم أمام تلاميذه وتصويره وإهانته ولابد من المحافظة على كرامة المعلم كونه هو الذى يبنى النشء وأنا ضد إهانة أى معلم وتصويره وبث هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعى ".

ولفت "الخولى"، إلى ضرورة تنبيه وتحذير أصحاب السناتر والمعلمين الذين يعطون دروسا خصوصية قبل القبض عليهم، بالإضافة إلى توفير راتب ومعاش جيد للمعلم يمكنه من الحياة بشكل كريم.

وشدد"الخولى"، على أن مشاهد القبض على المعلمين أثناء إعطائهم دروسا خصوصية أثرت سلباً على جميع المدرسين بالمحافظة، ويجب ألا يتم التعامل مع المعلم على أساس أنه تاجر مخدرات.