تفاصيل القبض على 3 أصدقاء بتهمة تجارة المخدرات

"إحنا كنا عاوزين فلوس كتير فقولنا نيع مخدرات" بهذه الجملة حاول 3 أصدقاء الدفاع عن أنفسهم أمام قاضي المعارضات بالإسكندرية في واقعة اتهامهم بالاتجار بالمخدرات، وقرر القاضي تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وألقت قوات مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، القبض على شخصين حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما 13000 قرص مخدر لعقار "التامول" ومبلغ مالي وهاتفان محمولان.

كما ألقت القوات القبض على أحد الأشخاص حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل، وبحوزته 2800 قرص مخدر لعقاقير باركينول وأموتريل وكالميبام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة، بحوالي مليون وستين ألف جنيه.