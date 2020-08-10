محافظ الإسكندرية يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اللجنة الانتخابية العامة باستاد الإسكندرية، وعددا من المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار رفع درجة الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ التي ستنطلق غدا الثلاثاء وعلى مدار يومين.

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على كافة الاستعدادات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجرى التأكيد على ضمان سير العملية الانتخابية من حيث تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتوافر جميع التجهيزات وإنشاء أماكن انتظار للناخبين تتضمن مظلات ومقاعد وكراسي متحركة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذا مراجعة أعمدة الإنارة ووسائل الحماية المدنية.

وناشد المحافظ المواطنين ضرورة الإدلاء بأصواتهم، والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، لافتا إلى أن هذا العرس الديمقراطي يأتي امتدادا لما حققه أبناء مصر، مؤكدًا أن جميع الجهات التنفيذية المعنية تبذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات.

يذكر أن إجمالى عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ حوالي 4 ملايين ناخب، وتضم المحافظة لجنة عامة باستاد الإسكندرية، وعدد المراكز الانتخابية 395 مركز/ مقر انتخابي، و‏عدد اللجان الفرعية 727 لجنة فرعية.