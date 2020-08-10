خطوات التصويت داخل اللجنة قبل ساعات من انتخابات مجلس الشيوخ

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد انتخابات مجلس الشيوخ، التي من المقرر أن تكون يومي الثلاثاء والأربعاء داخل مصر، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في ظرف أسبوع على أقصى تقدير.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، طرق التصويت الصحيحة داخل اللجان، والتي يجب على المواطنين اتباعها وفقًا لقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، والتي تستعرضها "الوطن" في السطور التالية..

خطوات الإدلاء بالأصوات داخل لجان مجلس الشيوخ

بعد أن يكون المواطن قد استعلم عن لجنة القيد، يتجه إلى اللجنة الانتخابية المقيد بها للإدلاء بصوته.

لن يسمح بدخول المواطن إلا بعد الارتداء الكمامة.

لا يسمح للوافدين بالإدلاء في غير محل إقامتهم، واللجان المعدة سلفًا.

عند دخول لجنة الانتخاب، يجب أن يبرز المواطن بطاقة الرقم القومي ولا يشترط أن تكون سارية.

بعد تأكد رئيس اللجنة من هوية الناخب، يتم تسليمه بطاقتي تصويت، الأولي الفردي، الثانية القوائم، في نهايتها خاتم اللجنة أو توقيع رئيس اللجنة.

يتجه الناخب إلى المكان المخصص للتصويت في اللجنة الفرعية.

يجب اختيار عدد المرشحين مساويا لعدد المقاعد المقررة لكل دائرة في الفردي أو القوائم.

وإذا كان لديه ما يمنع وضع تصويت، يمكن أن يطلب من رئيس اللجنة أن يثبته في البطاقة.

بعد الانتهاء من التصويت، يقوم بطى الأوراق ووضعها في الصندوق الخاص بالفردي، والقوائم.

بعد الانتهاء، يقوم الناخب بالتوقيع في كشف الناخبين أمام الاسم.