طوارئ في "الحماية المدنية" بالشرقية تزامنا مع بدء انتخابات الشيوخ

رفعت إدارة الحماية المدنية، في قطاع المفرقعات، حالة الاستعداد القصوى تزامنا مع بدء التصويت في انتخابات الشيوخ لتأمين اللجان.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، لـ"الوطن"، تأمين جميع المقار الانتخابية وعددها 1163 مركزا على مستوى المحافظة، وعمل الصيانة اللازمة لمعدات وتجهيزات الإطفاء، وتمشيط اللجان الانتخابية والتأكد من خلوها من أي أجسام غريبة.

ومن المقرر، أن تفتح اللجان الانتخابية أبوابها، أمام المواطنين في تمام الساعة التاسعة، اليوم، للتصويت في اليوم الأول، في انتخابات الشوري التي تجري اليوم وغدا.

يشار إلى أن عدد الناخبين في الشرقية 4 ملايين و407 آلاف و 747 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ للإدلاء بأصواتهم أمام 996 مركزا انتخابيا يتسع لـ 1163 لجنة فرعية.