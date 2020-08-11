إجراءات أمنية ووقائية مشددة بمدينة الشروق لتأمين انتخابات الشيوخ

تنطلق فاعليات مارثون انتخابات مجلس الشيوخ، بمدينة الشروق، وسط حراسة أمنية ووقائية مشدد، بعد قليل، حيث انتشرت قوات تأمين اللجان لاستقبال جموع الناخبين للإدلاء بأصواتهم على مدار اليوم وغدا الأربعاء، فيما حددت قوات الأمن ممرات آمنة للناخبين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وشددت قوات الأمن على ضرورة الالتزام بكافة إجراءات التباعد الاجتماعي داخل مقار اللجان الانتخابية، والمرور من بوابات التعقيم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وشهدت اللحظات الأولى قبل انطلاق مارثون الانتخابات إقبالا شعبيا، خاصة من المنتمين للأحزاب، والذين حرصوا على المشاركة الفعالة منذ اللحظة الأولى للعملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، مقار انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تفقد مقرى انتخاب بمدرستي "الطبري" و"الشهيد الرائد ياسر جنينه".

وأكد رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم اللازمة باللجان، وجاهزية اللجان لاستقبال الناخبين حيث تم الانتهاء من المظلات أمام المقرات لحماية الناخبين من حرارة الشمس أثناء الإدلاء بأصواتهم، وكذا الملصقات التحذيرية اللازمة لتحقيق التباعد بين الناخبين في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم توفير الأدوات الوقائية أمام اللجان من مطهرات وكمامات وجونتيات طبية حرصاً على السلامة العامة للمواطنين.