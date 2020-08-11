585 لجنة انتخابية تفتح أبوابها أمام الناخبين بكفر الشيخ

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في أول أيّام انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تستقبل 585 لجنة فرعية، مليوني و350 ألف ناخبا، وتضم المحافظة لجنة عامة و585 مركزا انتخابيا، وسط تواجد مكثف من قوات الجيش والشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وقال المستشار سعد السعدني، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ، ورئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، إنّ 585 مستشارا وقاضيا سيشرفون على الانتخابات بواقع قاض لكل صندوق، فضلا عن الاستعانة بعدد من القضاة في اللجنة العامة، إضافة لوجود عدد آخر احتياطي.

وانطلق التصويت على انتخابات مجلس اليوخ، حيث يخوض 20 مرشحا ماراثون الانتخابات في المحافظة على 3 مقاعد فردية، وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الانتخابات.