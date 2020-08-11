توافد الناخبين على لجان أبومناع بحري في قنا

توافد العشرات من الناخبين على لجان أبومناع بحري، أكبر الكتل التصويتية في مركز دشنا منذ الصباح الباكر، فيما وصل القضاة قبل موعدهم في لجان مدرسة الشهيد محمد الأمين الابتدائية في أبومناع.

ووصل القضاة والموظفون في مدرسة ناصر بأبومناع بحري بدشنا في موعدهم، وتسلموا الصناديق المخصصة لكل لجنة من القائمة أو الفردي.

يذكر أنّ محافظة قنا بها 348 مركزا انتخابيا، استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ، بها أكثر من مليون ناخب وناخبة، ويتنافس 42 مرشحا على 3 مقاعد فردية.