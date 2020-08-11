أكثر من 63 مليون مقيد بجداول الانتخابات يحق لهم التصويت بـ"الشيوخ"
300 ألف شرطي بمشاركة القوات المسلحة يشاركون في تأمين الانتخابات
كتب:
سمر نبيه
09:28 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
انطلق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ قبل قليل، التي تجرى على مدار اليوم وغدا، ومن المقرر استمرار التصويت اليوم حتى التاسعة مساء.
وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنّ تعداد الناخبين المقيدين أكثر من 63 مليونا، حيث يندرج المواطنين الذين بلغوا سن 18 عاما في قاعدة الناخبين بصورة تلقائية.
ويشارك في تأمين مقار الانتخابات نحو 300 ألف شرطي مدعومين بتشكيلات من القوات المسلحة، لتأمين مقار الانتخاب من التهديدات الإرهابية، ووفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، يخضع عمل كامل الطاقم وقوة التأمين للإشراف القضائي في مقار اللجان الفرعية والعامة.
وتشرف أكثر من 60 مؤسسة محلية وأجنبية، على العملية الانتخابية، بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وسجلت المنظمة 50 متابعا من مصر و12 جنسية عربية وأجنبية، ويشارك نحو نصفهم في متابعة الجولة الأولى من الانتخابات، في عينة مختارة تضم 6 محافظات مصرية بسمات متنوعة.