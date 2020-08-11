إقبال كبار السن على لجان النهضة والسلام.. وناخبة: عشان نكمل مسيرة الإصلاح

انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ بمدينتي السلام والنهضة وسط حالة من الهدوء، حيث شهدت اللجان في اللحظات الأولى إقبالا من كبار السن، واصطف عدد من الناخبين أمام أبواب اللجان قبل فتحها بدقائق، فيما تزينت جميع اللجان بإعلام مصر.

وقالت إحدى الناخبات، من أمام لجنة عمر بن الخطاب، إنّها جاءت لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي شهدت مصر في عهده الكثير من الإنجازات، وبينها إنشاء العديد من الطرق داخل وخارج مدينة السلام، متابعة: "سأظل ادعمه ما حييت حتى يكمل مسيرته في إصلاح البلاد".

وأضافت الناخبة: "أشارك في كل انتخابات كي أؤدي دوري تجاه بلدي، وأتمنى من الشباب المشاركة والنزول بقوة".