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إقبال كبار السن على لجان النهضة والسلام.. وناخبة: عشان نكمل مسيرة الإصلاح

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عبد الوهاب عيسى
09:46 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
لجنة بمدينة السلام

لجنة بمدينة السلام

انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ بمدينتي السلام والنهضة وسط حالة من الهدوء، حيث شهدت اللجان في اللحظات الأولى إقبالا من كبار السن، واصطف عدد من الناخبين أمام أبواب اللجان قبل فتحها بدقائق، فيما تزينت جميع اللجان بإعلام مصر.

وقالت إحدى الناخبات، من أمام لجنة عمر بن الخطاب، إنّها جاءت لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي شهدت مصر في عهده الكثير من الإنجازات، وبينها إنشاء العديد من الطرق داخل وخارج مدينة السلام، متابعة: "سأظل ادعمه ما حييت حتى يكمل مسيرته في إصلاح البلاد".

وأضافت الناخبة: "أشارك في كل انتخابات كي أؤدي دوري تجاه بلدي، وأتمنى من الشباب المشاركة والنزول بقوة".

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