لجان أبوالنمرس توفر كراسي متحركة وشمسيات لناخبي الشيوخ

فتحت لجان أبو النمرس والمنيب والعياط التابعة لدائرة الجيزة، أبوابها صباح اليوم، أمام المواطنين للمشاركة في التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ، وسط حراسات أمنية مشددة من قبل رجال الجيش والشرطة، لتسهيل عملية التصويت على الانتخابات.

وحرصت اللجان بدائرة الجيزة على توفير كراسي متحركة لكبار السن لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، إلى جانب مظلات لحمايتهم من الشمس.

ةيحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.