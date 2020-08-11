تذمر الناخبين بسبب تأخير فتح لجان مدرسة الليسيه بمصر الجديدة: الجو حر علينا

حالة من الغضب والاستياء، أصابت المواطنين المشاركين في عملية التصويت وبشكل خاص كبار السن، بانتخابات مجلس الشيوخ، أمام مدرسة ليسيه الحرية بمصر الجديدة.

علي محمد: اللجنة دي معروفة بالتأخير في أي انتخابات.. وأحمد عويس: المفروض يراعوا إننا كبار بالسن

وعبّر علي محمد أحد الناخبين، في حديثه لـ"الوطن"، عن استياءه من تأخير فتح اللجان، خاصة أنَّها ليست المرة الأولى، فهذه اللجنة معروفة بالتأخر في فتح أبوابها أمام المواطنين في أي انتخابات: "مش أول مرة يعملوا كده، كل انتخابات التأخير بيتكرر".

فيما قال أحمد عويس أحد الناخبين، "المفروض يراعوا إننا كبار في السن وتعبانين والجو حر".

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقَا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.