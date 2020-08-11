وزير الزراعة: انتخابات الشيوخ تعبر عن استقرار البلاد

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إنّ انتخابات مجلس الشيوخ تعد يوم عظيم تشهده البلاد.

وتابع القصير، لـ"الوطن"، أنّنا نمارس اليوم حقنا الدستوري في انتخابات مجلس شيوخ، فهو إثراء للحياة النيابية والحزبية في مصر، يعبر عن الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد.

وطالب وزير الزراعة، جموع الشعب بممارسة حقها الدستوري في اختيار ممثليها في مجلس الشيوخ، ووفقا لشروطه يضم مجموعة من الخبراء ويعد إضافة لمجلس النواب.

وأدلى القصير بصوته متبعا الإجراءات الوقائية بارتداء الكمامة الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وسط الحراسة الأمنية.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.