أول الناخبين بإحدى مدارس إمبابة: كبر سني لم يمنعني من واجبي الوطني

تقدمه في العمر لم يمنعه من الحضور مبكرا للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ حتى يكون نموذجا يحتذى به من قبل الشباب، بحسب حسن عبدالمجيد، أول الناخبين المدلين بصوتهم في مدرسة النيل الابتدائية.

"موجود في اللجنة من الساعة الثامنة صباحا"، وفقا لما ذكره صاحب الـ72 عاما: "صوتي أمانة ولازم أقدمها للوطن علشان يكون في مستقبل أفضل للبلاد".

وعن مجيئه للإدلاء بصوته وحيدا، رد حسن قائلا: "ولادي متجوزين في أماكن بعيدة، الأمر الذي دفعني للنزول وحيدا".

ونظرا للظروف التي يمر بها البلاد من وجود فيروس كورونا المستجد، حرص حسن، على ارتداء الكمامة من أجل الحفاظ على الاجراءات الاحترازية.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.