34 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

سجّلت السلطات الصحية لكوريا الجنوبية 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 14 ألفا و640 حالة.

وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية الكوري الجنوبي، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم، أنّه ارتفعت حالات انتقال العدوى محليا لأكثر من 20 بعد أن سجلت 17 حالة يوم أمس، بينما ارتفع عدد الحالات الوافدة من القادمين من الخارج إلى 11 حالة لليوم الثاني على التوالي، بعد أن قل العدد إلى 6 حالات في اليوم السابق.

وأضاف المركز الكوري أنّه من بين الحالات الوافدة، ظهرت 5 حالات بين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية و3 حالات من كازاخستان وحالة واحدة من الفلبين ومولدوفا والجزائر، 9 منهم أجانب و2 من الكوريين، لافتا إلى أنّ حصيلة الضحايا استقرت عند 305 حالات، وسجلت نسبة الوفاة من (كوفيد-19) 2.08% بينما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 71 حالة لتبلغ 13 ألفا و729 متعافيا.