وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تقوم بأول رحلة خارجية منذ تفشي كورونا

توجهت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانج كيونج-هوا"، اليوم، إلى العاصمة الألمانية برلين عبر مطار إنتشون الدولي، لإجراء حوار استراتيجي مع نظيرها الألماني هايكو ماس.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن هذه الرحلة تعتبر أول رحلة دبلوماسية خارجية تقوم بها "هوا"، منذ تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" في جميع أنحاء العالم.

واقتصر الوفد المرافق للوزيرة على 3 أشخاص في ضوء انتشار الوباء، ومن المقرر أن تعود الوزيرة الكورية الجنوبية، إلى كوريا الجنوبية يوم 11 أغسطس الجاري بعد أن تجري غدا الاثنين حوارا استراتيجيا ثانيا مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين.

وفي الحوار الاستراتيجي القادم يخطط الجانبان لمناقشة التعاون الثنائي المتعلق بكورونا المستجد مثل حركة القوى العاملة الأساسية، ومن المتوقع أن تطلب "هوا"، من نظيرها الألماني التأييد للمرشحة الكورية الجنوبية لمنصب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية "يو ميونج-هي" وزيرة التجارة الكورية الجنوبية.

واتفقت كوريا الجنوبية وألمانيا، على إطلاق الحوار الاستراتيجي لوزيري الخارجية لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين أثناء زيارة الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" إلى ألمانيا في يوليو 2017، وقد أجرت كانج وماس أول حوار استراتيجي بينهما في سول في يوليو من عام 2018 أثناء زيارة ماس إلى كوريا الجنوبية.