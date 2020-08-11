بالصور.. زيادة في أعداد الناخبين بلجان كرداسة

شهدت لجان مدينة كرداسة، زيادة في أعداد الناخبين المشاركين في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في الساعة الأولى من اليوم الأول للانتخابات.

وفتحت لجان مدارس كرداسة أبوابها، صباح اليوم، لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وبدأ التوافد على لجان مدارس منطقة كرداسة في محافظة الجيزة، وحضر الناخبون منذ التاسعة صباحا، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، حيث تضم كرداسة 15 مقرا تشمل 41 لجنة انتخابية.

وشهد محيط مجمع مدارس المقابر، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية "بنين"، والتجريبية والثانوية، إجراءات أمنية مشددة، واحترازية.. لتأمين العملية الانتخابية، وكان هناك انتشارا أمنيا في محيط مجمع المدارس بمنطقة كفر حكيم وناهيا والمعتمدية، وأبو رواش، وسط حضور ملحوظ للناخبين في الساعة الأولى من بدء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.