صور.. زيادة أعداد الناخبين بلجان كرداسة

شهدت لجان مدينة كرداسة زيادة في أعداد الناخبين المشاركين في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، في الساعة الأولى من اليوم الأول للانتخابات.

وفتحت لجان مدارس كرداسة ابوابها صباح اليوم، لاستقبال الناخبين للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وبدأ الناخبون التوافد على لجان مدارس منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وحضر الناخبون منذ التاسعة صباحا، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وتضم كرداسة 15 مقرا تشمل 41 لجنة انتخابية.

وشهد محيط مجمع مدارس المقابر، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية "بنين"، والتجربية والثانوية، إجراءات أمنية مشددة، واحترازية لتأمين العملية الانتخابية، فضلا عن كان هناك انتشارا امني في محيط مجمع المدارس بمنطقة كفر حكيم وناهيا والمعتمدية، وابو رواش، وسط حضور ملحوظ للناخبين في الساعة الأولى من بدء عملية التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وفتحت لجان الانتخابات أبوابها أمام المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات في تمام التاسعة من صباح اليوم.