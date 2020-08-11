التزام ناخبي مجلس الشيوخ بوسط القاهرة بالإجراءات الاحترازية

شهدت اللجان الانتخابية بمدرسة عابدين الثانوية بمنطقة وسط القاهرة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لاستقبال الناخبين للتصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ.

وحرص رجال الأمن المكلفين بتأمين اللجان الانتخابية على تنسيق طوابير الانتخابات أمام اللجان للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناخبين ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

كما حرص الناخبون على ارتداء الكمامات داخل وخارج اللجان الانتخابية والالتزام بالتعقيم المستمر وإحضار أقلام خاصة للتصويت بها في الانتخابات.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

وتتصدر القاهرة قمة الدوائر الانتخابية الأكثر فى عدد المرشحين على المقاعد الفردية بنحو 98 منافساً يتسابقون على 10 مقاعد للمحافظة في مجلس الشيوخ.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين وأعضاء اللجان المتواجدين بالداخل بدأ من القاضى وانتهاء بالموظفين بارتداء الكمامة.