رئيس جامعة القاهرة يبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بالنواب وعمداء الكليات والأمين العام للجامعة والأمناء المساعدين وأمناء الكليات ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري العموم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالقبة، في إطار المتابعة الدورية لكل الأعمال والإجراءات الإدارية والحماية المدنية، ومراجعة إجراءات الامتحانات.

وشدد الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال الاجتماع، على سرعة التصحيح فور انتهاء امتحان كل مادة؛ لضمان إعلان النتائج عقب انتهاء أعمال الامتحانات، وتجهيز الإفادات الخاصة بطلاب السنوات النهائية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بكل كلية وتيسر وسرعة استخراجها للطلاب.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بضرورة بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بالتزامن مع أعمال الامتحانات والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية في الكليات والمدن الجامعية وكافة المنشآت الجامعية.

كما وجه بالاستعداد بتجهيز كل مواد الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا كخطوة ضرورية لتحول عمليات التدريس إلكترونيا مع وضع بنوك أسئلة في كل المواد، واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لتحول طرق التدريس والامتحانات إلى نظام التعليم المدمج.

وأكد الخشت الاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق لطلاب الثانوية العامة بالشعب الثلاث بالجامعة بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، مشددا على ضرورة مراعاة كل الإجراءات الاحترازية في الكشف الطبي للطلاب الجدد، وتشكيل لجان طلابية من الطلاب القدامى لاستقبال ومساعدة الطلاب الجدد، والمتابعة المستمرة، لضمان نجاح تجربة تحويل تسكين طلاب المدن الجامعية إلى النظام الإلكتروني، وأيضًا نظام التحويلات المركزي والتربية العسكرية.