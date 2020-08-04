رئيس جامعة القاهرة عن نتائج البحث العلمي بشأن كورونا: خبر رائع قريبا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة ساهمت بشكل كبير في البحوث العلمية والمعملية في أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث شكلت الجامعة 5 فرق بحثية منفصله لأبحاث كورونا، "فيه فريق رئيسي واربع فرق أخرى، فريق في علوم وفريق في صيدلة و فريق في معهد الأورام، وفريق في طب، وفريق رئيسي".

وعن نتائج الأبحاث، رد "الخشت": "أوعدكم إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية قريبا هنسمع أخبار جديدة وجيدة ورائعة حول أبحاث كورونا، والتي من شأنها عمل اللقاح أو دواء".

وأضاف "الخشت"، خلال حواره على شاشة "extra news"، أن جامعة القاهرة أجرت ربع التجارب السريرية على مستوى مصر في أزمة الفيروس، أي 25% من التجارب السريرية، وعلى مستوى البحث العلمي المعتمد العالي جامعة القاهرة قامت بـ 30% من أبحاث مصر في أبحاث كورونا، كما تم عمل برتوكول علاجي وعرضه على وزارة الصحة والسكان.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الفريق الرئيسي التابع لجامعة القاهرة استطاع رصد التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد الموجود في مصر، بالتعاون مع مركز البحوث التطبيقية للقوات المسلحة، حيث توجد أنواع متعددة من فيروس كورونا، "آخر معلومات عندي فيه 3 أنواع في العالم، بس أحنا حددنا الفيروس المنتشر في مصر، وده يفدنا كتير".