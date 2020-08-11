محافظة القاهرة تدفع بأتوبيسات مكشوفة لحث الناخبين على التصويت بالشيوخ

استعانت محافظة القاهرة بأتوبيسين اثنين من الأوتوبيسات المكشوفة لتحول شوارع العاصمة لحث الناخبين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وعليها شعار"انزل شارك"، وبث الأغاني الوطنية.

وقال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إن سير الانتخابات انتظم في 1358 لجنة على مستوى القاهرة، مضيفا لـ"الوطن" أن الأتوبيسات المكشوفة برعاية محافظة القاهرة تجوب الأحياء والشوارع لدعوة الناخبين للمشاركة بإيجابية في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن كل اللجان جاهزة وبها كل وسائل الأمان وأماكن للانتظار وكبار السن ومظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس، علاوة على أعمال تعقيم وتطهير مستمرة للجان.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.