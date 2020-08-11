مجموعات صحية لمتابعة التزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية في الدقي

خصصت إدارة الدقي الصحية بالجيزة، مجموعات للمرور على اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ، لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في ظل أزمة كورونا.

وتواجدت 4 من العاملات بإدارة الدقي للتثقيف الصحي بلجنة مدرسة الشهيد مقدم أحمد أبودهب، عن دائرة الجيزة، لمتابعة سير الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وقالت الدكتورة سارة سامي، إنّ هناك 28 لجنة انتخابية بمنطقة الدقي، بكل لجنة مشرف ثابت للإشراف على الإجراءات الاحترازية وقياس درجة الحرارة، فضلا عن مجموعات متحركة من التثقيف الصحي بدائرة الدقي للمتابعة.

وأضافت الدكتورة سارة سامي، لـ"الوطن"، أنّه في حال عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة، يبلغ المشرف لارتدائها.

وتوفر الإدارة الصحية بالدقي بكل لجنة انتخابية، كمامات لمن لا يرتدي، فضلا عن المعقمات وقياس درجات الحرارة.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.