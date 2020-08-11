توافد عشرات الناخبين على لجان الشيوخ في الشرقية

بدأ عشرات الناخبين بمحافظة الشرقية، التوافد صباح اليوم على المقار الانتخابية وسط وجود أمني مكثف من قبل قوات الشرطة المكلفة بتأمين عملية انتخابات الشيوخ.

وكثفت الشرطة وجودها لتأمين شوارع المحافظة ولتأمين اللجان من الخارج لضمان عدم عرقلة سير العملية الانتخابية.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، أمام المواطنين في تمام الساعة التاسعة، اليوم، للتصويت في اليوم الأول لانتخابات الشيوخ التي تجري اليوم وغدا.

يذكر أنّ عدد الناخبين في الشرقية 4 ملايين و407 آلاف و747 ناخبا وناخبة، يحق لهم التصويت والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ للإدلاء بأصواتهم أمام 996 مركزا انتخابيا يتسع لـ1163 لجنة فرعية.