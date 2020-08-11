حضور مكثف للسيدات للتصويت بلجان العمرانية والطالبية

شهدت لجان العمرانية والطالبية، حضورا مكثفا من السيدات للإدلاء بأصواتهن منذ بدء فتح صناديق الاقتراع، وتوافد عدد كبير من السيدات بلجنة مدرسة هشام شتا.

وشكلت محافظة الجيزة غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، للتنسيق والربط مع الجهات المعنية بإعداد المقرات لانتخابات "الشيوخ" لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5 مليون و689 ألفا و401 موزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزا انتخابيا بالمدارس ومراكز الشباب.