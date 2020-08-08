محافظة الجيزة تعلن القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بأبو النمرس

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بالقيم السعرية لمناطق (مركز ومدينة أبو النمرس والوحدة المحلية بشبرامنت والقرى التابعة للوحدة المحلية بشبرامنت والوحدة المحلية بالمنوات والقرى التابعة للوحدة المحلية بالمنوات والوحدة المحلية بمنيل شيحة والقرى التابعة للوحدة المحلية بمنيل شيحة)، وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر وبعرض من 9 الى 12 متر وبعرض من 6 إلى 9 متر.

جاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكني 55 جنيه وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكني، هى 150 جنيه.