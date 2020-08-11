هالة صدقي تحيي ذكرى نور الشريف: "حبيبي كان بيحب التصوير جدا"

حرصت الفنانة هالة صدقي، على إحياء الذكرى السنوية للفنان الراحل نور الشريف، حيث نشرت عدة صور لها مع الفنان نور الشريف، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت "صدقي" على الصور التي نشرتها، قائلة: "بكاميرا نور الشريف، حبيبي كان بيحب التصوير جدًا".

كما كتبت هالة صدقي بالأمس: "الذكرى السنوية للأستاذ المبدع اللي اتعلمت منه كتير، الفنان اللي مش هيتعوض نور الشريف".

يذكر أن الفنان نور الشريف توفي منذ 4 سنوات، بعد إصابته بسرطان الرئة، وظل فترة في صراع مع المرض.