البابا تواضروس يدلي بصوته في لجنه مدرسة القبة الفداوية بالوايلي

أدلى البابا تواضروس الثاني، منذ قليل، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في اللجنه الانتخابية بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بالوايلي، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وتوافد العديد من المواطنين منذ بدء العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، على لجنة مدرسة الجمهورية الابتدائية المشتركة بمنطقة المعادي للإدلاء بأصواتهم، كما توافد العديد من المواطنين على مدرسة هدى شعراوي بالسلام أول، ومدرسة النجوم في مصر الجديدة.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.