الشباب يتصدرون المشهد في الساعات الأولى لانتخابات الشيوخ

في مشهد غير متوقع بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وعلى غير العادة، سيطر الشباب على المشهد الانتخابي، حيث توافد أعداد كبيره من الشباب على لجان منطقة مدينة نصر بدائرة القاهرة، راغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلس الشيوخ 2020، والتي بدات اليوم، ومن المقرر أن تستمر الثلاثاء والأربعاء الموافق 11 و 12 أغسطس.

وبالرغم من توافد أعداد متوسطة على لجان الانتخابات في الساعات الأولى، إلا أن المشهد الانتخابي سيطر عليه توافد الشباب من الأعمار المختلفة والتي تخصت توافد المسنين وكبار السن بأعداد كبيره.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها فى التاسعة صباحا ،لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم وغدا .

ينتخب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك (27) دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية ، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ل "الوطن"،أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على توضيح كافة الإجراءات الخاصة بعملية تصويت المصرين فى الداخل والخارج عبر موقعها الإلكترونى .

وأشار إلى أنه وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات ،فأن هناك ٦٣ مليون ناخب مصرى مقيد فى قاعدة البيانات للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.