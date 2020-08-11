توافد الناخبين علي لجان اقتراع "الشيوخ" بأسيوط وسط إجراءات احترزاية

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط، إقبالًا متوسطًا من قبل الناخبين على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وترأس محافظ أسيوط غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لمتابعة عملية الانتخابات وفتح اللجان في اليوم الأول، وذلك بحضور العميد أركان حرب خالد شكري بالمنطقة الجنوبية العسكرية، والعقيد محمود صبحي المستشار العسكرى للمحافظة، والقيادات الأمنية والعسكرية وممثلي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة.

وأشار المحافظ إلى أن جميع اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا، بحضور رؤساء اللجان من القضاة والمشرفين وسط تواجد أمني لتأمين اللجان وعمليات التصويت، لافتًا إلى تأخر فتح لجنة واحدة هي اللجنة رقم 176 بقرية كوم المنصورة مركز أبنوب لمدة ربع ساعة.

وقال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن غرفة العمليات المركزية للحزب بالمحافظة رصدت مشاركة المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح لجان الاقتراع.

وأوضح أمين الحزب، أن الحزب قام بتشكيل غرفة عمليات مركزية بمدينة أسيوط، إضافة إلى غرف عمليات فرعية بكل مركز، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتقديم كافة المساعدات للمواطنين لتوفير مناخ آمن للإدلاء بصوتهم الانتخابي.

من جانب آخر، شهدت اللجان تكثيفًا أمنيًا من قبل قوات مديرية أمن أسيوط، حيث جرى فرض طوق أمني في محيط اللجان، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع التأكيد علي الناخبين بعدم الدخول بدون ارتداء كمامات، فيما شُنت حملات لتطهير مقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

يشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة، متمثلة في 489 مركزًا انتخابيًا، يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزًا إداريًا وحيًا، إضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.