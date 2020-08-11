وزيرة التضامن تدلي بصوتها في "الشيوخ": خطوة لبناء الدولة

وصلت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج إلى مقر لجنتها الانتخابية بالمركز القومي للبحوث بالدقي، للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020.

حضرت الوزيرة وسط تنظيم مشدد من القائمين على اللجنة الانتخابية، والتزام الجميع بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وعقب وضع ورقتها الانتخابية في الصندوق، قالت "القباج" في تصريحات صحفية، إن لمجلس الشيوخ دورا هاما يكمل عمل البرلمان لمراقبة ومراجعة سن القوانين في مرحلة مهمة من تاريخ مصر التي تتجه نحو البناء والتنمية.

وقالت القباج إن عودة مجلس الشيوخ يدعم استراتيجية مصر لتنفيذ خطة 2030 من تعزيز الشفافية ومكافحة أشكال الفساد والقرارات السليمة على مستوى اقتراح برامج وسياسات في مناحي الحياة سواء في الإدارة والصناعة والاقتصاد وغيرها من أشكال بناء الدولة المصرية.

وردا على سؤال"الوطن" حول نجاح الدولة في تنظيم الانتخابات وسط محاربة أزمة كورونا، أشادت القباج، بنجاح الدولة في تنفيذ التجربة وفقا لإجراءات احترازية عالية.

ودعت وزيرة التضامن، الجميع للمشاركة في بناء مستقبل مصر.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.