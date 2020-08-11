إقبال متوسط على 142 لجنة بانتخابات الشيوخ بمطروح
كتب:
محمد بخات
11:35 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
شهدت جميع اللجان الفرعية لإنتخابات مجلس الشيوخ بمطروح إقبالا متوسط فى التصويت من الناخبين على مستوى المحافظة، مع الساعات الأولى من انطلاق ماراثون الإنتخابات.
ويتنافس فى إنتخابات الشيوخ بمطروح 5 مرشحين منهم على المقعد الفردى منهم مرشح لحزب مستقبل وطن رزق علوانى، ومرشح حزب النور صابر رفاد، و3 مرشحين مستقلين محمد رحومه عبدالواحد وفتحى رزق محمد، وحسين آدم جارح.
وتعقد انتخابات الشيوخ فى مطروح داخل 138 مركز إنتخابى باجمالى 142 لجنه فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، يدلى خلالها 299 ألف و581 ناخب.