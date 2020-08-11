لجان السيدة زينب تفتح أبوابها أمام الناخبين لاختيار ممثليهم بـ"الشيوخ"

بدأت اللجان الانتخابية بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، منذ قليل، في استقبال المواطنين، من الشباب والسيدات وكبار السن، التصويت في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020، وسط تشديدات أمنية في محيط اللجان الانتخابية.

وشهدت اللجان الانتخابية منذ فتح أبوابها إقبالا متوسطا من قبل السيدات والشباب وكبار السن، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للمحافظ على الجميع من انتقال عدوى كورونا.

يذكر أن اليوم وغدا تشهد البلاد انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، وتنطلق في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.