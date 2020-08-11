كراسي متحركة لكبار السن بلجان وسط القاهرة.. وثمانينية: لازم الكل يشارك

خصصت اللجان الانتخابية بمنطقة وسط القاهرة وجاردن سيتي، كراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل عملية دخول اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وقالت جميلة بندر أحد الناخبين بمدرسة عابدين الثانوية بمنطقة وسط القاهرة (88 عاما): "نزلت النهارده اختار نواب يمثلوني في مجلس الشيوخ وأوفي حق بلدي عليا".

وأضافت بندر، لـ"الوطن": "إحنا كمصريين بنستنى الانتخابات عشان نخلي العالم يشوف الشعب المصري بيحب بلده ازاي، وعلى كل الشباب النزول والمشاركة في الانتخابات".

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

وتتصدر القاهرة قمة الدوائر الانتخابية الأكثر فى عدد المرشحين على المقاعد الفردية بنحو 98 منافساً يتسابقون على 10 مقاعد للمحافظة في مجلس الشيوخ.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين وأعضاء اللجان المتواجدين بالداخل بدأ من القاضى وانتهاء بالموظفين بارتداء الكمامة.