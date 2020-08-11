ماجدة زكي تنتهي من تصوير "قوت القلوب" خلال أسبوع

تواصل الفنانة ماجدة زكي، تصوير مشاهدها الأخيرة فى مسلسل "قوت القلوب"، مع المخرج مجدي أبو عميرة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويفصل "زكي" عن نهاية التصوير حوالي أسبوع كامل، حيث تكثف تصوير مشاهدها بشكل يومي.

مسلسل "قوت القلوب" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف محمد الحناوىي، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ماجدة زكي، وخالد زكي، ورانيا فريد شوقى، وسهر الصايغ، وإسلام جمال، ومحمد أنور، ونورهان، وكارولين عزمى، وديانا هشام، وهيدى رفعت، وفراس سعيد، وسامى مغاورى، وأحمد حلاوة.