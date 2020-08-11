مسيرة للعاملين بـ"التعليم" بالزغاريد والأغاني أمام لجان الهرم

احتشد العشرات من العاملين بالتربية والتعليم بادارة الهرم التعليمية يقودهم اشرف سلومة مدير الادارة التعليمية بالهرم للتوجه الى اللجان الانتخابية للادلاء باصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي تجرى على مدار يومين .

ودوت الزغاريد والاغاني شارع فيصل حيث اتخذ الناخبون من ساحة الادارة التعليمية بالهرم نقطة للتجمع ، للتوجه لمقار اللجان الانتخابية الفرعية بمنطقة فيصل والهرم ، في صورة تؤكد حرص المصريين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري

واكد اشرف سلومة مدير الادارة التعليمية بالهرم ، ان الاستعداد لهذا الحشد، بدأ منذ يومين بالتنسيق مع خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظى الجيزة ، موضحا لـ" الوطن" _ان الاستجابة الكبيرة من العاملين بمدارس الهرم التعليمة للمشاركة ،يؤكد حرص المصريين ، لاسيما المعلمين ، على توجيه رسالة مفادها مساندتهم للقيادة السياسية و للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرته الناجحة للوصول بمصر لتكون في مصاف الدول المتقدمة