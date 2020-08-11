اختلفت الأسباب والزحام واحد.. الزمالك بين اختبار القدرات وتصويت الشيوخ

كلٌّ يبكي على ليلاه، ففي منطقة الزمالك تختلف الأهداف لكن الطابور واحد، حيث تشابه زحام طلاب الثانوية العامة المتقدمين لاختبارات القدرات الفنية للقبول بكلية التربية الفنية والتربية الموسيقية، مع زحام الناخبين الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الاستحقاق الدستوري المتمثل في انتخابات مجلس الشيوح انتظارا لدورهم في التصويت.

يقول نادي محمد إنّه جاء للتصويت في الانتخابات لتأدية واجبه الوطني والمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وفِي الشارع المجاور على بعد خطوات، اصطف العديد من الفتيات في انتظار دورهن لتأدية اختبارات قدرات الكلية الفنية، حيث فتحت الكلية أبوابها لاستقبال الطلاب.

تقول أماني محمود إنّها جاءت مع ابنة عمها التي دخلت لتأدية اختبار القدرات داخل الكلية، استعدادا لتنسيق المرحلة الثالثة.

وفِي ذات المحيط، يقول طارق محمد ولي أمر أحمد محمد، الذي جاء مع ابنه الذي يرغب في تأدية اختبار القدرات لكلية التربية الموسيقية التابعة لجامعة حلوان، إنّه يعرف أن الانتخابات اليوم لكنها ليست دائرته، لكنه جاء مع ابنه حيث إنه تم تحديد موعد اختباره اليوم.

وأضاف طارق لـ"الوطن"، أنّهم قبل يومين قدموا لاختبار القدرات على موقع جامعة حلوان، ودفعوا رسوم الاختبار أمس الذي بلغ سعره 450 جنيها، وجاء ابنه لتأدية الاختبار اليوم، موضحا أنّ الكلية قد تكون في المرحلة الثالثة، لكنهم يستعدون من الآن.