وزير الإسكان لـ"الوطن": مد مهلة التصالح في مخالفات البناء في يد رئيس الوزراء

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عقب إدلائه بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة المقطم الرسمية: إن الفرصة متاحة لكل من لديه مخالفة، ولم يتقدم بطلب للتصالح، يستطيع التقدم بطلب للمصالحة قبل 30 سبتمبر، وبعدها سيتم إغلاق الباب تمامًا وتطبيق العقوبات التي نصت عليها قرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الجزار، في تصريحات لـ"الوطن"، أن مد المهلة هى سلطة خاصة لرئيس مجلس الوزراء، والذي يتيح له القانون مدها لـ6 اشهر إضافية، مشيرًا إلى أنه "لا قرار حتى الآن بخصوص هذا الأمر".

ومن المقرر أن ينتهي يوم السبت المقبل موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح.