محافظ القاهرة: انتظام سير الانتخابات في 1358 لجنة بالعاصمة

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ عبر شاشات الفيديو كونفرانس، والذي يغطي كل المقرات الانتخابية المعدة لاستقبال الناخبين.

وأكد المحافظ بدء عملية الاقتراع في 1358 لجنة وهي عدد اللجان المقرر إجراء الانتخابات بها على مستوى المحافظة في موعدها المحدد، مشيرا إلى أنه جرى تجهيز غرفة العمليات، حيث تم تزويدها بأحدث وسائل الاتصال وربطها بكل مراكز الاقتراع لمتابعة سير عملية الانتخابات بجميع اللجان الفرعية بمحافظة القاهرة؛ لتكون مهمتها تلقي أي بلاغات، خاصة بالانتخابات والتحقق منها وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها والتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية.

وأشار إلى أن شاشات الغرفة رصدت أن الأمور تسير بشكل طبيعي في اللجان الانتخابية، كما أن الغرفة لم تتلق أي بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية وتضم غرفة العمليات اللواء محمد حنفي السكرتير العام لمحافظة القاهرة وممثلي كل الأجهزة المعنية.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.