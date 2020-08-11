الغرفة التجارية تتوقع انتعاش المبيعات بالتزامن مع انتخابات الشيوخ

أعلنت شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، استقرار أسعار السلع بسبب توافر المعروض بالسوق في ظل وجود حالة ركود نسبي خلال الفترة الحالية.

وتوقعت شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، برئاسة يحيى كاسب رئيس الشعبة، زيادة المبيعات خاصة على مدار اليومين المقبلين وهي أيام انتخابات مجلس الشيوخ، حيث سيكون لها مردود إيجابي على رواج مبيعات بعض السلع الغذائية مثل المياه المعدنية والغازية والعصائر والبسكويت، كونها تلقى إقبالا كبيرا من الناخبين على مدار يومهم الانتخابي.

ولفت رئيس الشعبة إلى مدى توافر السلع والسعي لتكثيف المعروض منها، لمواجهة أي زيادة في الطلب للحفاظ على توازن الأسعار، موضحا أنّ رصد الأسعار بالسوق بشكل يومي أمر مهم، وهو دور مهم للشعبة على اعتبار أنّها تمثل قطاعا له أهمية خاصة عند المواطنين.

واشار إلى أنّ حالة السوق تؤكد توافر السلع واستقرار أسعارها مع وجود حالة ركود نسبي في المبيعات، إذ لم تتخط حاجز الـ60% من المستهدف، متوقعا استمرار الاستقرار الفترة المقبلة.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.